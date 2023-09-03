شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه الداخلية ودياً 12 سبتمبر استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للنادى الاسماعيلى، بقيادة إيهاب جلال، على خوض مباراة ودية مع الداخلية فى 12 سبتمبر الجاري، ضمن استعدادات الدراويش لانطلاق مباريات الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يخوض الاسماعيلى 4 مباريات ودية خلال الفترة المقبلة، على أن تكون البداية بمواجهة فيوتشر الثلاثاء، ثم الجونة الأربعاء، ثم سترة البحرينى في 11 سبتمبر الجاري، ثم الداخلية فى 12 سبتمبر.

ويهدف إيهاب جلال، المدير الفني للإسماعيلى، من هذه المباراة لزيادة التفاهم والانسجام بين اللاعبين القدامى والشباب الذى تم تصعيدهم وظهورهم بشكل مبشر خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تنفيذ طريقة اللعب التي يخوض بها المباريات في الموسم الجديد.

وتعادل الإسماعيلى فى أولى مبارياته الودية مع الجيل السعودي دون أهداف، بعد الفوز على فريق فايد بهدفين نظيفين في إطار استعداد الفريق للموسم الجديد، فيما حقق فوزا كبيرا على جمارك بورسعيد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، قبل أن يخسر من إنبى 2/ 1 مساء الثلاثاء ثم فاز على أورانج بثلاثية دون رد.