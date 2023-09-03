شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطلب من الأهلي تمديد تعاقد على معلول موسماً لينتهى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، من مسئولي ناديه ضرورة تمديد عقد الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأحمر، للاستمرار مع فريقه حتى 2025، علماً بأن عقد اللاعب مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ويأتي قرار كولر بالتوافق مع رغبة مجلس إدارة الأهلى فى الاحتفاظ باللاعب التونسي والاستفادة من خبراته الكبيرة ودوره المؤثر فى الأهلي على مدار السنوات السبع الماضية.

وانضم علي معلول إلى الأهلي فى صيف 2016 وقدم عروضاً طيبة ونجح فى تحقيق أرقام مميزة، ليصبح أحد أهم المحترفين الأجانب الذين لعبوا للأهلي على مدار تاريخه، وبات من العناصر المؤثر في صفوف الفريق الأحمر، بفضل مساهماته في تحقيق البطولات الدولية والمحلية.

ويرى مسئولو النادي الأهلي أن علي معلول يعد من العناصر الأساسية والفريق بحاجة للإبقاء على جهوده لمدة موسم جديد بخلاف الموسم المقبل، ليستمر في صفوف الأهلي حتى نهاية موسم 2024 / 2025 لاسيما في ظل عدم وجود البديل المناسب القادر على تعويض غيابه.