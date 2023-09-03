شكرا لقرائتكم خبر عن سمر حمزة تتصدر التصنيف العالمى للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة التصنيف العالمى لوزن تحت 73 كجم، وفقا للاتحاد الدولى للعبة، متقدمة على لاعبات الإكوادور وأستونيا صاحبات المركزين الثانى والثالث.

وجاء تصدر سمر حمزة التصنيف قبل أيام من انطلاق بطولة العالم التي تقام فى صربيا خلال الفترة من 16 إلى 24 سبتمبر المقبل، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتٌعد سمر حمزة اللاعبة الوحيدة من منتخب المصارعة النسائية المشاركة بالبطولة، ويضم الجهاز الفني معها محمد طلبة مدير فنى.

وكان اتحاد المصارعة أعلن قائمة منتخب المصارعة الرومانية والتي تضم كلا من هيثم فهمى، محمد مصطفى، محمد إيهاب،عبد اللطيف منيع، محمد جبر، محمد إبراهيم كيشو.

وحقق محمد إيهاب الميدالية الذهبية فى بطولة رومانيا الدولية، بالفوز على لاعب تركيا فى نهائي البطولة، وحقق هيثم فهمى الميدالية الفضية بعد الخسارة من لاعب جورجيا، بينما توج محمد مصطفى بالبرونزية.