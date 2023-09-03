شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطلب مواجهة طلائع الجيش ودياً استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاطب مسئولو نادى الزمالك نظراءهم فى نادى طلائع الجيش لخوض مباراة ودية تجمع الفريقين استعداداً للموسم الجديد، وكان الطلائع قد اتفق مع مسئولى الأهلى على خوض مباراة ودية تجمع الفريقين فى 11 سبتمبر باستاد جهاز الرياضة.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك معسكراً داخلياً مغلقاً غداً، الاثنين، فى مصر الجديدة، فى إطار الاستعداد للموسم الجديد، حسبما تم الاتفاق مع الجهاز الفنى للفريق بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو.

وحدد الجهاز الفني للزمالك 7 و11 سبتمبر الجارى لخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

ويلتقى فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى اليوم، الأحد، مع فريق إنبى، فى خامس مبارياته الودية بمعسكره المغلق بالإسكندرية، ضمن خطة تجهيز اللاعبين للموسم الجديد.

وكان نادى طلائع الجيش أعلن جدول مبارياته الودية التى ستقام فى معسكره المغلق بالإسكندرية، حيث واجه فاركو فى المباراة الودية الأولى مساء الأربعاء الماضى، وحقق الفوز بهدفين مقابل هدف، ثم واجه فريق البحرية وحقق الفوز بثلاثية مقابل هدف ثم واجه الاتحاد السكندري مساء الاربعاء وحقق الفوز بثلاثية دون رد ثم واجه سبورتنج ثم يلتقى مع انبى اليوم الأحد ثم يواجه الأهلى 11 سبتمبر بالقاهرة.

وتعاقد طلائع الجيش مع 9 صفقات في الميركاتو الصيفى حتى الآن، بعدما ضم أحمد الشيخ وحميد ماو من غزل المحلة بشكل رسمي وتعاقد مع الغينى موسى دياورا من البنك الأهلى لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع الثنائى مصطفى الخواجة صانع ألعاب سموحة، وعمر طارق السعيد لاعب وسط الترسانة بجانب استعارة يسري وحيد لاعب الترسانة، بنية البيع، لتدعيم صفوف فريق الكرة بالنادى استعدادا للموسم الجديد، كما نجح الطلائع فى تحويل إعارة أحمد متعب وكريم حلاوة وكريم طارق لشراء نهائى ليستمر اللاعبون فى صفوف الفريق.

وشهدت القائمة الاولى لطلائع الجيش وجود 15 لاعباً هم :"أحمد سمير وأحمد عبد الرحمن زولا واسلام محارب ومحمد شعبان وعمر رضوان ومحمد سمير سعد ومحمد شحاته وعماد السيد وعلى الزاهدى ومحمد هانى ومحمد فتح الله ويحيى حامد أحمد ومحمد دياب وجلال الشرقاوى والسيد أبو أمنة".

كما قام طلائع الجيش بتسجيل 5 لاعبين تحت السن هم :"خالد عوض وفارس حاتم ومؤمن محمود ومحمد غزال وبول جوليوس".

واختتم طلائع الجيش الموسم الماضي في المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة.