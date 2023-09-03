شكرا لقرائتكم خبر عن فراعنة الاسكواش يسطرون المجد بـ"تيجان الملوك" أمام برج إيفل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل نجوم الاسكواش المصري هيمنتهم على اللعبة، بعد الأداء المميز الذى قدموه في بطولة باريس، التي أقيمت بالعاصمة الفرنسية أمام أحد أهم المعالم السياحية في العالم وهو برج إيفل، كأول بطولة بلاتينيوم تقام فى فرنسا منذ قرابة الـ30 عاماً.

ونجحت البطلة المصرية نور الشربيني، المصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، في حصد لقب السيدات، وفازت نور الشربيني على مواطنتها نوران جوهر في المباراة النهائية بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 58 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 7-11, 11-4, 11-8, 11-5، بهذا الفوز تستعيد نور الشربيني صدارة التصنيف العالمي بعد تغلبها على المصنفة الأولى، وتتويجها بأول بطولة بلاتينيوم في الموسم الجاري.

كما فاز البطل المصري علي فرج في المباراة النهائية على البيروفي دييجو إلياس المصنف الثاني عالمياً بنتيجة 3-1، فى مباراة استغرقت 61 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 2-11, 13-11, 11-1, 11-9، وبهذا الفوز يحتفظ علي فرج بتواجده على عرش التصنيف العالمي مبتعدا عن دييجو إلياس أقرب منافسيه.

وشهدت مراسم تتويج الثنائي المصري وتسليم الدروع داخل الملعب الزجاجي، تقليداً جديداً، بمنح كل من، علي فرج ونور الشربيني، تاجا صمم خصيصاً لهذا الحدث.