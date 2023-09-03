شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرى يشارك فى تدريبات الزمالك وأوسوريو يجتمع بمعاونيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت صباح اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأدى الجزيري الحصة التأهيلية والبدنية بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل كامل خلال المران الصباحي اليوم الأحد.

وخضع الجزيري لقياسات طبية وبدنية في وقت سابق تحت إشراف الجهاز الطبي، عقب وصوله إلى القاهرة الجمعة الماضي قادمًا من تونس بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها، ولم يشارك في تدريب الأمس.

ويواصل الزمالك تدريباته خلال الفترة الحالية استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية غدا الاثنين الموافق 4 سبتمبر الجاري في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي .

فى سياق متصل، عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اجتماعًا مع معاونيه، على هامش المران الصباحي اليوم، وتناقش أوسوريو مع معاونيه خلال الاجتماع في بعض الأمور الخاصة بالبرنامج التدريبي الموضوع للاعبين، و بعض الأفكار الفنية و الخططية في إطار الاستعداد للفترة المقبلة.

وأدى لاعبو الزمالك، حصة تأهيلية و بدنية قوية على هامش المران وتم تقسيم الحصة التأهيلية و البدنية إلى عدة فقرات متنوعة، تضمنت فقرة باستخدام أدوات التأهيل المخصصة لذلك، وفقرة تدريبات بالكرة اعتمد خلالها الجهاز الفني على زيادة معدلات المرونة و الرشاقة البدنية للاعبين .

و تولى علاء رجب مخطط الأحمال قيادة هذه الفقرة وحرص على منح اللاعبين التعليمات بشكل مستمر، وقام مدحت عبد الهادي المدرب العام بمتابعة الفقرة البدنية.