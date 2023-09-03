شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يغادر الفلبين مساء اليوم بعد المشاركة فى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة منتخب السلة رجال، بقيادة روى رانا المدير الفني، الفلبين عائدة إلى القاهرة، مساء اليوم، بعد المشاركة فى بطولة كأس العالم، والتى نجح المنتخب خلالها فى الصعود إلى الملحق العالمى المؤهل إلى أولمبيا باريس 2024 .

وأنهى منتخب مصر الأول لكرة السلة مشاركته فى كأس العالم، بالخسارة أمام نيوزيلندا بنتيجة 88-86، حيث التقى المنتخب مع نيوزيلندا أمس، السبت، فى آخر مبارياته بالمرحلة الترتيبية من بطولة كأس العالم.

ورغم انتهاء الفترة الأولى بتقدم الفراعنة بنتيجة 25-22، إلا أن منتخب نيوزيلندا نجح في العودة خلال الفترة الثانية، وأنهاها لصالحه بنتيجة 47-35 وحاول منتخب مصر تقليص الفارق فى الشوط الثاني، ولكن نيوزيلندا أنهت الفترة الثالثة في المقدمة بنتيجة 68-61، قبل أن يواصل تفوقه في الفترة الرابعة التي أنتهت لصالحه بنتيجة 88-86.

هذه النتيجة ضمن منتخب مصر المشاركة بشكل رسمي فى الملحق المؤهل إلى أولمبياد باريس 2024، والذي سيضم 24 منتخبًا يتأهل منهم 4 منتخبات إلى الأولمبياد.