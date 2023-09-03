شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على برنامج الأهلي فى النمسا اليوم بعد انتهاء الراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الأهلى تدريباته اليومية بمعسكر النمسا اليوم، الأحد، استعداداً للموسم الجديد، بعدما منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، اللاعبين راحة من المران أمس، السبت ليستأنف الفريق تدريباته الجماعية اليوم بصورة طبيعية، ووفقًا للبرنامج التدريبي.

وجاء قرار مارسيل كولر لمنح اللاعبين قسطاً من الراحة، بعد التدريبات القوية التي خاضها الفريق منذ وصوله النمسا الاثنين الماضي من أجل خوض معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني برنامج الفريق اليوم، الأحد، في إطار المعسكر الإعدادي، حيث يبدأ اللاعبون تناول وجبة الإفطار فى التاسعة صباحًا بتوقيت النمسا «العاشرة بتوقيت القاهرة».

وبعدها يتجه اللاعبون لبدء المران الصباحي في العاشرة والنصف بتوقيت النمسا «الحادية عشرة والنصف بتوقيت القاهرة»، ثم يعود اللاعبون بعد ذلك لتناول وجبة الغداء في الثانية عشرة والنصف بتوقيت النمسا «الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة».

ويختتم الأهلي برنامجه اليوم، الأحد، بتناول وجبة العشاء فى الثامنة مساء بتوقيت النمسا «التاسعة بتوقيت القاهرة»، بعدها يتجه اللاعبون إلى الغرف المخصصة لهم فى فندق الإقامة.