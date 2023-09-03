شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تدريبى خاص لثلاثى الزمالك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجا تدريبيا خاصا للثلاثى "حمدي علاء ومحمود شبانة وعمرو السيسي" لاعبى الفريق على هامش المران الجماعى صباح اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخاض حمدي علاء لاعب وسط الزمالك فقرة تدريبات خاصة على هامش المران، وأدى تدريبات تأهيلية متنوعة، ضمن برنامج موضوع للاعب من قبل الجهاز الفني لتجهيزه بالشكل المناسب.

في نفس السياق، أدى محمود شبانة وعمرو السيسي لاعبا الفريق مجموعة من التدريبات التأهيلية الإضافية على هامش المران، ولم يشارك اللاعبان فى التقسيمة الفنية وفقا لبرنامج تدريبي موضوع لهما من قبل الجهاز الفني .

ويواصل الزمالك تدريباته خلال الفترة الحالية استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية غدا الاثنين الموافق 4 سبتمبر الجاري في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي.

فيما خاض لاعبو الزمالك فقرة خططية خاصة على هامش المران وركز الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو وأعضاء الجهاز المعاون مع اللاعبين على بعض الجوانب التكتيكية الخاصة بخطة اللعب.

وأجرى الجهاز الفني تقسيمة فنية قوية بين اللاعبين في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق بعض الأفكار التي تم التدريب عليها.

وظهر الحماس والقوة في هذه التقسيمة بين اللاعبين، وحرص أوسوريو المدير الفني و مدحت عبد الهادي المدرب العام على منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية بشكل متواصل، وتحفيزهم لمواصلة تقديم أفضل ما لديهم.