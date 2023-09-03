شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يختبر مهاجما نيجيريا اليوم فى ودية إنبى بمعسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع مهاجم أفريقى يحمل الجنسية النيجيرية للاختبار فى ودية طلائع الجيش مع إنبى المقرر لها اليوم، الأحد، تمهيداً للحكم على قدراته بمعرفة عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع.

ويكثف الجهاز الفني لنادى طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، مجهوداته للبحث عن مهاجم أجنبى لتدعيم صفوف الفريق استعداداً للموسم الجديد، ويري بسيونى أن خط الهجوم يحتاج لمهاجم أفريقى مميز يستطيع فك شفرة دفاعات الفرق المنافسة في الدوري المصري بالموسم الجديد.

ويلتقى فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى اليوم، الأحد، مع فريق إنبى، فى خامس مبارياته الودية بمعسكره المغلق بالإسكندرية، ضمن خطة تجهيز اللاعبين للموسم الجديد.

وانتظم فريق طلائع الجيش فى معسكر مغلق الذى يستمر حتى 4 سبتمبر الجاري، لرفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.

وكان نادى طلائع الجيش أعلن جدول مبارياته الودية التى ستقام فى معسكره المغلق بالإسكندرية، حيث واجه فاركو فى المباراة الودية الأولى مساء الأربعاء الماضى، وحقق الفوز بهدفين مقابل هدف، ثم واجه فريق البحرية وحقق الفوز بثلاثية مقابل هدف ثم واجه الاتحاد السكندري مساء الاربعاء وحقق الفوز بثلاثية دون رد ثم واجه سبورتنج ثم يلتقى مع انبى اليوم الأحد ثم يواجه الأهلى 11 سبتمبر بالقاهرة.

وتعاقد طلائع الجيش مع 9 صفقات في الميركاتو الصيفى حتى الآن، بعدما ضم أحمد الشيخ وحميد ماو من غزل المحلة بشكل رسمي وتعاقد مع الغينى موسى دياورا من البنك الأهلى لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع الثنائى مصطفى الخواجة صانع ألعاب سموحة، وعمر طارق السعيد لاعب وسط الترسانة بجانب استعارة يسري وحيد لاعب الترسانة، بنية البيع، لتدعيم صفوف فريق الكرة بالنادى استعدادا للموسم الجديد، كما نجح الطلائع فى تحويل إعارة أحمد متعب وكريم حلاوة وكريم طارق لشراء نهائى ليستمر اللاعبون فى صفوف الفريق.

وشهدت القائمة الاولى لطلائع الجيش وجود 15 لاعباً هم :"أحمد سمير وأحمد عبد الرحمن زولا واسلام محارب ومحمد شعبان وعمر رضوان ومحمد سمير سعد ومحمد شحاته وعماد السيد وعلى الزاهدى ومحمد هانى ومحمد فتح الله ويحيى حامد أحمد ومحمد دياب وجلال الشرقاوى والسيد أبو أمنة".

كما قام طلائع الجيش بتسجيل 5 لاعبين تحت السن هم :"خالد عوض وفارس حاتم ومؤمن محمود ومحمد غزال وبول جوليوس".

واختتم طلائع الجيش الموسم الماضي في المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة.