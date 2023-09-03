شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مفتوح لمنتخب كرة الصالات استعدادا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بدأ منتخب مصر لكرة الصالات، بقيادة جهاد عرفة المدير الفني، معسكرا مفتوحا بالقاهرة استعداداً لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام فى موزمبيق فبراير المقبل.

اختار المدير الفنى قائمة تضم كلا من: جمال عبدالناصر ومحمود شوبير وأحمد فكرى صالح ورجب رمضان على وأحمد محمد سيد ومصطفى عيد ومحمد سعيد ومحمود فتحى عبد الله محمد عبدالحميد وعبدالرحمن سيد ومحمد طلعت وخالد وليد ومحمد فتحى وعلاء محمد ومحمد جمال ومحمود عبدالخالق ومحمد رجب ومحمد منصور وعلى رمضان وابراهيم السيد صلاح.

يسعى الجهاز الفني لمنتخب الصالات إلى تجهيز اللاعبين بشكل كامل قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام فى موزمبيق خلال شهر فبراير المقبل خاصة فى ظل عملية الاحلال والتجديد التى يمر بها المنتخب حاليا.

يضم الجهاز الفني المعاون كلا من سامح صالح مدربا عاما وياسر عبدالخالق مدرب حراس المرمى و الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى وأحمد ممدوح المدلك.