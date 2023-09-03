شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جابر يقترب من رئاسة قطاع الناشئين فى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمود جابر، المدير الفنى السابق لمنتخب الشباب، من تولى منصب رئيس قطاع الناشئين فى النادى الإسماعيلى، واستقر مجلس إدارة قلعة الدراويش برئاسة المهندس نصر أبو الحسن على إعادة هيكلة قطاع الناشئين والبراعم والأكاديميات خلال الأيام المقبلة، وتناقش اللجنة اختيار بعض المدربين والإداريين لشغل الأماكن الشاغرة فى هذه الكيانات استعداداً للموسم الجديد.

ويعد محمود جابر نجما سابقا بصفوف النادي الإسماعيلي، وبعدما أعلن جابر اعتزاله اتجه للعمل في مجال التدريب وكانت تجربته الأولى مع النادي الإسماعيلي 2006، ثم تولى تدريب أسوان عام 2010 وعاد لتدريب الدراويش عام 2011.

سافر محمود جابر، بعد ذلك إلى ليبيا وتولى القيادة الفنية لفريق الهلال الليبي، ثم تواصلت تجربته في ليبيا وتولى تدريب الأهلي الليبي في عام 2012، ثم انتقل لتدريب فريق أم صلال القطري عام 2016، قبل العودة لتولي تدريب الإسماعيلي مرة أخرى عام 2019، ثم تولى مهمة المدير الفني لمنتخب الشباب قبل أن يرحل مؤخراً.

وفاز المهندس نصر أبو الحسن برئاسة النادي الإسماعيلي بينما فاز فرج عمران بمنصب نائب الرئيس، والمحاسب مصطفى شله بمنصب أمين صندوق النادي بالإضافة إلى شوقى عوض، وأحمد فهيم، وأحمد عبد الرحمن، ومحسن عبد المسيح بعضوية مجلس الإدارة فوق السن، والدكتور محمد جمال بعضوية تحت السن.

ورحل مجلس إدارة الإسماعيلي المنتخب السابق برئاسة يحيى الكومي وتولى بعده لجنة مؤقتة برئاسة أبو بكر الحديدي.

ثم عينت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي الإسماعيلي وأعلنت إلغاء كافة القرارات والتعيينات التي أجرتها اللجنة السابقة برئاسة أبو بكر الحديدي.