شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يواصلون التدريب فى الخامسة مساءً قبل انطلاق المعسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته بعد قليل على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتى فى دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان فريق الزمالك تدرب فى الفترة الأولى صباح اليوم، الأحد، حيث يستعد الفريق الأبيض للدخول فى معسكر مغلق بأحد فنادة مصر الجديدة بداية من غد الاثنين.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي.

ووضع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجا تدريبيا خاصا للثلاثى "حمدي علاء ومحمود شبانة وعمرو السيسي" لاعبى الفريق على هامش المران الجماعى صباح اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.