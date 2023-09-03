شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي يقترب من ارتداء شارة قيادة المنتخب أمام إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب محمد الشناوى، حارس مرمى الأهلي والمنتخب الوطني، من ارتداء شارة القيادة لمنتخب مصر أمام إثيوبيا فى اللقاء الذي يجمع المنتخبين يوم الثامن من سبتمبر الجاري.

ويأتي الشناوي فى أولويات فيتوريا بعد تأكد غياب صلاح عن مباراة إثيوبيا، استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، على إراحة محمد صلاح لاعب ليفربول فى مباراة إثيوبيا المقرر لها 8 سبتمبر، خاصة بعد ضمان المنتخب التأهل لبطولة أمم أفريقيا 2024 وتصدر المجموعة، على أن يشارك صلاح فى مباراة تونس يوم 12 المقرر إقامتها باستاد الدفاع.

ولا يتبع فيتوريا معيار الأقدمية في اختيار قائد المنتخب، حيث يتواجد أبو جبل وطارق حامد وعلى جبر أقدم من الشناوي في ترتيب الكباتن، لكن فيتوريا يفضل اختيار القائد بنفسه دون الالتزام بمعيار الأقدمية

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره منتخب إثيوبيا فى الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2024".

وحسم منتخب مصر بقيادة البرتغالى روى فيتوريا التأهل إلى أمم أفريقيا بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة ثم غينيا فى المركز الثانى برصيد 9 نقاط ثم مالاوى وإثيوبيا فى المركز الثالث والرابع برصيد 4 نقاط، وتقام مباراة منتخب مصر وإثيوبيا فى السابعة مساء الجمعة 8 سبتمبر باستاد الدفاع الجوى.