شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يكلف بيرنيجر بالإشراف على التدريبات الإضافية للاعبي الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، الأرجنتيني كارلوس بيرنيجر مساعده بتولي الإشراف على قيادة التدريبات الإضافية والتخصصية للاعبي الفريق الأحمر، سواء في المعسكر الخارجي المقام حاليا فى النمسا، أو بعد العودة واستئناف التدريبات الجماعية على ملعب مختار التتش.

ويقوم بيرنيجر بقيادة تدريبات إضافية للاعبي الأهلي، خاصة المهاجمين والمدافعين، لتدريبهم على التعامل مع الكرات الثابتة والعرضية فى الوضعية الدفاعية، وكذلك الوضعية الهجومية، من أجل تحسين أداء لاعبي الأهلي وتقليل الأخطاء وتقليل أزمة إهدار الفرص السهلة أمام مرمى المنافسين.

ويحاول كولر ومعاونوه استغلال الفترة الحالية بفترة الإعداد والتي لا يرتبط فيها فريقه بأداء مباريات فى تدريب لاعبي الأهلي على بعض الأمور الفنية والخططية والتدريبات التخصصية التي لا تسمح لهم الظروف بتدريب اللاعبين عليها مع الدخول في دوامة منافسات لموسم سواء البطولات المحلية أو الدولية.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الصباحي اليوم، الأحد، والذى أقيم على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة بالنمسا. وأدى اللاعبون تدريبات بدنية بالجري حول الملعب، بالإضافة لتدريبات خاصة تحت إشراف أندرياس أندويا، مخطط أحمال الأهلي، في ظل حرص الجهاز الفني على الوصول باللاعبين إلى الجاهزية البدنية الكاملة.

وفى الفقرة الثانية، تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعات؛ من أجل تنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية، وخصص الجهاز الفني، بقيادة مارسيل كولر، فقرة خاصة للتدريب على الكرات العرضية والضربات الثابتة.

وينتظم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى فى معسكر إعداد بالنمسا، ويستمر حتى السادس من سبتمبر الجاري؛ استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

ويبدأ الأهلي مشواره في الموسم الجديد، بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.