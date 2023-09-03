شكرا لقرائتكم خبر عن فقرة استجمام للاعبي المصري على هامش معسكر المغرب قبل الودية الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري، لاعبي الفريق فقرة استجمام على هامش معسكر المصري المقام بمدينة مراكش المغربية، وذلك قبل خوض الودية الثانية التي تجمع المصري مع الاتفاق المراكشي غداً الاثنين.

وكان المصري قد وصل صباح السبت قبل الماضي إلى المغرب لبدء المرحلة الثانية من الإعداد، حيث خاض الفريق تدريبات بدنية في اليوم الأول بصالة الجيم في مقر الإقامة.

ويتدرب المصري على فترتين، صباحية ومسائية، وذلك لمنح الوقت الكافي لفترة الإعداد البدني وكذلك التدريب بالكرة لمنح التعليمات الفنية.

وتضم بعثة المصري 35 فردًا، بينهم 23 لاعباً، بالإضافة إلى 12 من أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات، ومن المقرر أن يخوض الفريق البورسعيدي 3 مباريات ودية، وذلك أيام 3، 4، 8 سبتمبر المقبل.