شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجدد عقد عبد الرحمن حميد لمدة 4 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع عبد الرحمن حميد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، على عقود التجديد للنادي ليستمر في صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

ووقع حميد على عقود الاستمرار مع النادي لمدة 4 مواسم قادمة، في حضور خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي.

وجاء تجديد عقد حميد، في ظل كونه أحد أبرز العناصر بالفريق، وفي ضوء الحفاظ على العناصر المميزة من أجل المنافسة على البطولات خلال الموسم الجديد.