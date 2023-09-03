شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة تتأهل لنهائى بطولة سلوفينيا للطاولة تحت 19 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت هنا جودة، لاعبة منتخب تنس الطاولة، فى التأهل إلى نهائي بطولة سلوفينيا الدولية للطاولة، بعد التغلب على منافستها الألمانية بنتيجة 3/0، للشابات تحت 19 سنة.

وتوجت هنا جودة، لاعبة منتخب تنس الطاولة سيدات، بلقب بطولة كرواتيا لتحت 19 سنة، بعد أن فازت بلقب مرحلة تحت 17 سنة لتجمع بين اللقبين بالبطولة.

وتوجت هنا جودة ببطولة كرواتيا بعد الفوز على لاعبة اليابان إيميدا مانامى بنتيجة 1/3، ولاعبة أوكرانيا اناستاسيا بوندير بنتيجة 0/3، ثم الفوز على لاعبة الهند سيالى راچيش بنتيجة 0/3، وفازت فى النهائى على بطلة أوكرانيا ميا جريسل بنتيجة 3/0.

ويستعد منتخب الطاولة للمشاركة فى منافسات البطولة الأفريقية التي تقام بتونس الشهر الجارى، بمشاركة منتخبى الرجال والسيدات.