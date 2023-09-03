شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يتعادل مع إنبي 1/1 ودياً استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريقا طلائع الجيش وإنبي بهدف لكل فريق في اللقاء الودي الذى جمعهما منذ قليل على هامش معسكر الفريقين فى الإسكندرية، استعدادا للموسم الجديد، سجل هدف الطلائع أحمد الشيخ، بينما سجل محمد شريف حتحوت هدف إنبي.

وينهى فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى مساء اليوم الأحد معسكر الإسكندرية حيث يعود الفريق للقاهرة عقب نهاية ودية إنبى ومنح بسيونى لاعبيه راحة سلبية من التدريبات 3 أيام بعد سلسلة المباريات الودية التى خاضها الفريق طوال أيام المعسكر.

ومن المقرر أن يستأنف الطلائع تدريباته على ستاد جهاز الرياضة الخميس المقبل استعداداً لمنافسات الدوري الجديد.

وتعاقد طلائع الجيش مع 9 صفقات في الميركاتو الصيفى حتى الآن، بعدما ضم أحمد الشيخ وحميد ماو من غزل المحلة بشكل رسمي وتعاقد مع الغينى موسى دياورا من البنك الأهلى لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع الثنائى مصطفى الخواجة صانع ألعاب سموحة، وعمر طارق السعيد لاعب وسط الترسانة بجانب استعارة يسري وحيد لاعب الترسانة، بنية البيع، لتدعيم صفوف فريق الكرة بالنادى استعدادا للموسم الجديد، كما نجح الطلائع فى تحويل إعارة أحمد متعب وكريم حلاوة وكريم طارق لشراء نهائى ليستمر اللاعبون فى صفوف الفريق.

وشهدت القائمة الاولى لطلائع الجيش وجود 15 لاعباً هم :"أحمد سمير وأحمد عبد الرحمن زولا واسلام محارب ومحمد شعبان وعمر رضوان ومحمد سمير سعد ومحمد شحاته وعماد السيد وعلى الزاهدى ومحمد هانى ومحمد فتح الله ويحيى حامد أحمد ومحمد دياب وجلال الشرقاوى والسيد أبو أمنة".

كما قام طلائع الجيش بتسجيل 5 لاعبين تحت السن هم :"خالد عوض وفارس حاتم ومؤمن محمود ومحمد غزال وبول جوليوس".

واختتم طلائع الجيش الموسم الماضي في المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة.