شكرا لقرائتكم خبر عن فتوح وزيزو وصبحى وعبد المجيد راحة من التدريبات المسائية للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، الرباعي أحمد فتوح وأحمد سيد "زيزو" ومحمد صبحي وحسام عبد المجيد، لاعبي الأبيض راحة من التدريبات المسائية التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

جاء ذلك وفقا لقرار الجهاز الفني، بقيادة الكولومبي أوسوريو، قبل انضمام الرباعي لمعسكر المنتخب الوطني الذي سينطلق غدا الإثنين ويستمر حتى يوم 12 من الشهر الجاري وتتخلله مباراتا إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار وودية تونس.

ومنح الجهاز الفني للفريق راحة لكل من محمد طارق وحاتم سكر، لاعبي الفريق، من التدريبات الجماعية، قبل الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني الأولمبي.

وينتظم منتخب مصر الأولمبي في معسكر بداية من غد الإثنين وحتى يوم 12 من الشهر الجاري، وتتخلله مباراتان وديتين أمام روسيا، استعدادا لأولمبياد باريس 2024.

ويواصل الزمالك تدريباته خلال الفترة الحالية استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية من غد الإثنين الموافق 4 سبتمبر الجاري، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي.