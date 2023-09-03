شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يخاطب الأندية لتحديد مندوب لحضور الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل اتحاد كرة السلة ، برئاسة مجدى أبو فريخة، خطاباً إلى الأندية والهيئات أعضاء الجمعية العمومية، يخطرهم بضرورة تحديد مندوب مفوض من النادى أو الهيئة لحضور الانتخابات التكميلية للاتحاد.

وحدد مسئولو اتحاد السلة موعد الانتخابات التكميلية وتقرر إقامتها 23 سبتمبر الجارى على مقعدى العضوية.

وطلب اتحاد السلة من الأندية ارسال خطاب باسم المندوب أو المفوض بحضور الانتخابات، حتى يتسنى له الحضور والتصويت.

وتقدم بالأوراق فى الانتخابات الثلاثى شريف سليمان، وأيمن على، ومحمد إيهاب، على أن يتم اختيار اثنين فقط من بين الثلاثى لشغل مقعدى العضوية.

وبالتالي أصبح مجلس الاتحاد بعد اعتذار عبد المطلب واستقالة إيهاب محسن، مكونا من مجدى أبو فريخة رئيسا، وفى العضوية ورحاب الغنام، وخالد القوصى، وعمرو مصيلحى، ومحمد فتحى وحسين البشبيشى، وحمدى مناع.