شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسى تاو يغادر معسكر الأهلى بالنمسا للانضمام إلى منتخب جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكر إعداد الأهلي المقام حاليًّا في النمسا، اليوم الأحد، للانضمام إلى معسكر منتخب جنوب أفريقيا.

وكان الجهاز الفني لمنتخب جنوب أفريقيا قد قام باستدعاء بيرسي تاو للقائمة النهائية خلال فترة التوقف الدولي.

وينتظم الفريق الأول لكرة القدم في معسكر إعداد في دولة النمسا، ويستمر حتى يوم السادس من سبتمبر الجاري، وذلك استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

وسيبدأ الأهلي مشواره في الموسم الجديد بخوض مواجهة كأس السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.