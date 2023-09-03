شكرا لقرائتكم خبر عن حضور جماهيرى لمؤازرة منتخب الكرة الطائرة أمام بوروندى فى افتتاح البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت جماهير لعبة الكرة الطائرة على مؤازرة منتخب مصر أمام نظيره بوروندى مساء اليوم الأحد فى لقاء افتتاح البطولة الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 و حتى 14 سبتمبر الجارى، باستاد القاهرة.

ويقع منتخب مصر فى المجموعة الأولى بجانب كل من: بوروندي والجزائر. فيما ضمت المجموعة الثانية تونس ومالى وتنزانيا وتشاد، و بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات الكاميرون وكينيا وغانا وليبيا، وضمت المجموعة الرابعة، المغرب ورواندا والسنغال وجامبيا. وضمت القائمة النهائية للمنتخب كلا من: حسام يوسف وأشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد. شهدت آخر استعدادات منتخب مصر للكرة الطائرة الأول للرجال الفوز على نظيره المغربى 3/1 وديا، فى إطار آخر ودياته بعد تلقى خسارة من ليبيا 3/0، قبل الاتفاق على خوض شوط إضافي نجح الفراعنة فى الفوز به بنتيجة 25/14. وخاض منتخب رجال الكرة الطائرة معسكرا خارجيا قويا فى تركيا ومقدونيا وسلوفينيا، شهد وديات أوروبية قوية أيضا فى إطار الاستعدادا للمنافسة.