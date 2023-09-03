شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلى يهزم بلدية المحلة بهدف فى افتتاح بطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2003 الفوز على ضيفه بلدية المحلة، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأحد، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الافتتاحية من بطولة الجمهورية لموسم 2023 - 2024.

جاء هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 40 من زمن المباراة، عن طريق عبد الرحمن شريف، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد عرضية متقنة من الجبهة اليسرى.

وبدأ «أهلي 2003» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: طارق حسن.

الدفاع: إبراهيم عبد الحكيم - أحمد داوود - محمد وائل - إسلام عبد الله.

الوسط: كريم عثمان - مصطفى أبو الخير - مازن أسامة - أحمد أشرف - محمد أسامة «ميدو».

الهجوم: عبد الرحمن شريف.

وشارك ميدو نبيل بدلًا من كريم عثمان، وعبد الرحمن رشدان بدلًا من مازن أسامة، ومحمد حمدي العائد من إعارة إلى نادي أسوان بدلًا من أبو الخير، وأحمد طعيمة بدلًا من ميدو أسامة، وسمير محمد بدلًا من عبد الرحمن شريف.

بهذا الفوز حصد «أهلي 2003» أول 3 نقاط في مشواره بالموسم الجديد نحو الحفاظ على لقب الدوري، الذي فاز به في الموسم الماضي.

ونجح «أهلي 2003» في الفوز بلقب بطولة الجمهورية خلال الموسم الماضي، في الجولة قبل الأخيرة، بعدما فاز على الزمالك في ملعبه بميت عقبة بهدف دون مقابل.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2003 بالأهلي كلا من: محمد شرف مديرًا فنيًّا، وأحمد عبد الظاهر مدربًا مساعدًا، وخالد عثمان مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.