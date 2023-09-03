شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية: الدوري بشكله الطبيعي وقادرون على التعامل مع كثرة التوقفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المحترفة، عن تفاصيل الموسم الجديد لمسابقة الدوري المصري الممتاز والذي ينطلق خلال الشهر الجاري. وقال ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة فى تصريحات إذاعية، "دوري المجموعة الواحدة هو الأنسب للكرة المصرية، ومن قبل فى 2015 فشلنا عندما قرر اتحاد الكرة تغيير النظام".

وأضاف سويلم، "الدوري لا يوجد أى تغيير فى شكله خلال الفترة المقبلة، وبالطبع هناك ضغط مباريات وتوقفات كثيرة، ولكن تكررت من قبل وتم التعامل بشكل جيد معهم وقادرون على ذلك الموسم الجديد أيضًا، والدوري المصري عندما يكون من مجموعة واحدة يكون أقوي".