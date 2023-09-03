شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية: الدوري بشكله الطبيعي وقادرون على التعامل مع كثرة التوقفات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تحدث ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المحترفة، عن تفاصيل الموسم الجديد لمسابقة الدوري المصري الممتاز والذي ينطلق خلال الشهر الجاري. وقال ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة فى تصريحات إذاعية، "دوري المجموعة الواحدة هو الأنسب للكرة المصرية، ومن قبل فى 2015 فشلنا عندما قرر اتحاد الكرة تغيير النظام".
وأضاف سويلم، "الدوري لا يوجد أى تغيير فى شكله خلال الفترة المقبلة، وبالطبع هناك ضغط مباريات وتوقفات كثيرة، ولكن تكررت من قبل وتم التعامل بشكل جيد معهم وقادرون على ذلك الموسم الجديد أيضًا، والدوري المصري عندما يكون من مجموعة واحدة يكون أقوي".
وتدرس رابطة الأندية المحترفة إجراء قرعة الدوري المصري الممتاز مطلع الأسبوع المقبل، وتحديد موعد انطلاق البطولة، والمقرر لها بشكل مبدئي الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الجاري.
وفاز كل من: أحمد دياب، عماد متعب، خالد شكري، شريف صالح وأحمد محمد هاشم بمقاعد مجلس إدارة رابطة أندية دوري القسم الأول، بعدما حسمت مقاعد مجلس إدارة رابطة الأندية بالتزكية، بعد انسحاب الثنائى أمير مرتضى منصور وحسين أبو السعود.
وكشف مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن مسابقة الدورى المصرى الممتاز للموسم الجديد 2023 - 2024 ستقام بشكلها الطبيعى والمعتاد من دورين دون تغيير.
وأوضح مسئولو الرابطة أنه تم الاستقرار بشكل نهائى على إقامة الدورى الجديد بشكله الطبيعى، حيث كانت هناك بعض التصورات أمام الرابطة ومنها إقامة الدورى من دور واحد لكن فى النهاية تم الاستقرار على إقامة الدورى بشكله المعتاد.
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