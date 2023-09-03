محمد صلاح يقود ليفربول لفوز عريض على أستون فيلا

المنامة - ياسر ابراهيم - قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لتجاوز أستون فيلا بنتيجة مريحة.



ودوّن صلاح هدفاً خلال انتصار ليفربول على ضيفه أستون فيلا 3-0 اليوم الأحد ضمن المرحلة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.



وسجّل الهنغاري دومينيك سوبوسلاي هدف ليفربول الأول من تسديدة رائعة في الدقيقة الثالثة قبل أن يعزز ليفربول النتيجة بفضل هدف سجله كاش بالخطأ في مرمى فريقه (22).



ونجح صلاح في ترجمة مستواه الجيد في اللقاء بإضافته الهدف الثالث بعد متابعته كرة الأوروغوياني نونيز (55).



وأسهم صلاح بهدف على الأقل في آخر 11 مباراة له على أرض ليفربول ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.



وأتى تألق صلاح بعد الحديث عن إمكانية انتقاله إلى الدوري السعودي ورفض ليفربول لعرض ضخم من نادي اتحاد جدة بحسب العديد من وسائل الإعلام.



ورفع ليفربول رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث مؤقتاً فيما توقف رصيد أستون فيلا عند ست نقاط.



وحقق كريستال بالاس فوزاً مهماً على ضيفه وولفرهامبتون بثلاثة أهداف لهدفين ضمن منافسات الجولة الرابعة أيضاً من الدوري الإنجليزي الممتاز



الفرنسي أودسون إدوارد تقدم بهدف السبق لأصحاب الأرض في الدقيقة السادسة والخمسين، وعادل هانغ هي تشان النتيجة للضيوف عند الدقيقة الخامسة والستين.



تعادل استمر حتى الدقيقة الثامنة والسبعين حيث ضاعف إيبريشي إزي النتيجة لكريستال بالاس بتسجيله الهدف الثاني.



وعاد أودسون إدوارد مرة أخرى ليبصم على ثنائيته الشخصية وثالث أهداف فريقة بحدود الدقيقة الرابعة والثمانين قبل أن يقلص ماتيوس كونها الفارق بتدوينه هدف وولفرهامبتون الثاني في الوقت المبدد من عمر اللقاء.



(بي إن سبورت)