آرسنال يحسم مواجهة القمّة أمام مانشستر يونايتد

المنامة - ياسر ابراهيم - حسم آرسنال مواجهة القمّة أمام ضيفه مانشستر يونايتد 3-1 اليوم الأحد في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وتقدّم الضيوف بواسطة ماركوس راشفورد في الدقيقة 27 ثم أدرك آرسنال التعادل سريعاً بهدف سجله مارتن أوديغارد في الدقيقة 28.



وبعد أن رفض الحكم هدف أليخاندرو غارناتشو (88) الذي كان مسبوقاً بحالة تسلل وبينما كانت المواجهة تتجه نحو التعادل، تمكن ديكلان رايس من إضافة الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 90+6 وأطلق جيسوس رصاصة الرحمة بتسجيله ثالث أهداف المدفعجية في الدقيقة 90+11.



ويملك آرسنال 10 نقاط بينما جمع مانشستر يونايتد 6 نقاط.



(بي إن سبورت)