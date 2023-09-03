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آرسنال يحسم مواجهة القمّة أمام مانشستر يونايتد

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المنامة - ياسر ابراهيم - حسم آرسنال مواجهة القمّة أمام ضيفه مانشستر يونايتد 3-1 اليوم الأحد في الجولة الرابعة من الممتاز.
 
وتقدّم الضيوف بواسطة ماركوس راشفورد في الدقيقة 27 ثم أدرك آرسنال التعادل سريعاً بهدف سجله مارتن أوديغارد في الدقيقة 28.
 
وبعد أن رفض الحكم هدف أليخاندرو غارناتشو (88) الذي كان مسبوقاً بحالة تسلل وبينما كانت المواجهة تتجه نحو التعادل، تمكن ديكلان رايس من إضافة الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 90+6 وأطلق جيسوس رصاصة الرحمة بتسجيله ثالث أهداف المدفعجية في الدقيقة 90+11.
 
ويملك آرسنال 10 نقاط بينما جمع مانشستر يونايتد 6 نقاط.
 

(بي إن سبورت)

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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