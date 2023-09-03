شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح باهر لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم مساء اليوم الأحد افتتاح البطولة الأفريقية للكرة الطائرة لمنتخبات الرجال باستاد القاهرة.

وشهد حفل الافتتاح حضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى وأعضاء الاتحاد المصرى للكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر.

وشهد حفل الافتتاح العديد من الفقرات، أبرزها طابور عرض المنتخبات المشاركة وفقرة فنية بالزى الفرعونى لفريق كيدز شو التابع لوزارة الشباب والرياضة وفريق بركشن.

ويلتقى منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة مع نظيره بوروندى مساء اليوم الأحد فى لقاء افتتاح المنافسة عقب حفل الافتتاح.

ويقع منتخب مصر فى المجموعة الأولى بجانب كل من: بوروندي والجزائر.

فيما ضمت المجموعة الثانية تونس ومالى وتنزانيا وتشاد، و بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات الكاميرون وكينيا وغانا وليبيا، وضمت المجموعة الرابعة، المغرب ورواندا والسنغال وجامبيا.

وضمت القائمة النهائية للمنتخب كلا من: حسام يوسف وأشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد.

شهدت آخر استعدادات منتخب مصر للكرة الطائرة الأول للرجال الفوز على نظيره المغربى 3/1 وديا، فى إطار آخر ودياته بعد تلقى خسارة من ليبيا 3/0، قبل الاتفاق على خوض شوط إضافي نجح الفراعنة فى الفوز به بنتيجة 25/14.

وخاض منتخب رجال الكرة الطائرة معسكرا خارجيا قويا فى تركيا ومقدونيا وسلوفينيا، شهد وديات أوروبية قوية أيضا فى إطار الاستعدادا للمنافسة.