شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يلتقى بلدية المحلة فى أولى تجاربه الودية.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح المقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب، مبارياته الودية غدا الإثنين، مع بلدية المحلة في معسكره الحالي بالعين السخنة استعدادا للموسم الجديد.

وتعد مباراة المقاولون مع بلدية المحلة هي باكورة المواجهات الودية للمقاولون استعدادا للموسم الجديد والتي سيعقبها عدة مباريات قوية ضمن برنامج الإعداد.

وقرر شوقي غريب السماح لثلاثي المنتخب الأولمبي العربي بدر وسيحا وأحمد فوزي الانضمام لمعسكر المنتخب الأولمبي وعدم مشاركتهما في ودية بلدية المحلة، وذلك بسبب استعدادات منتخب مصر الأولمبي لوديتي منتخب روسيا .

ويسعى شوقي غريب لتجربة الصفقات الجديدة والاطمئنان علي جاهزية جميع اللاعبين قبل الموسم الجديد بإقامة مباريات قوية .

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب، قد بدأ تدريباته خلال معسكر الفريق الحالي بالعين السخنة استعدادا للموسم الجديد الأربعاء الماضي وسط اهتمام كبير من الجهاز الفني واللاعبين.

ويخوض المقاولون تدريباته على فترتين وفقا للبرنامج التدريبي المعد من قبل الجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب، لتأسيس اللاعبين للمرحلة المهمة قبل بداية المباريات المتدرجة المستوى خلال المعسكر الحالي استعدادا للموسم الجديد.