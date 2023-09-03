شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المصرى تلتقى أسرة كريستيانو رونالدو على هامش معسكر المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، صورة تذكارية مع أسرة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، حيث تصادف وجود أسرة رونالدو بنفس فندق إقامة المصري بمدينة مراكش، وذلك على هامش معسكر الفريق البورسعيدي استعدادا للموسم الجديد.

ويخوض النادي المصري الودية الثانية للفريق بمعسكر المغرب، والتي تجمع المصري بنظيره الاتفاق المراكشي غداً الإثنين.

ونجح النادى المصرى فى ضم 9 صفقات صيفية سابقة وهم: ميدو جابر من سيراميكا، وسمير فكرى من الداخلية، ومحمد الشامى من الإسماعيلى، باهر المحمدى من الإسماعيلى، وثنائى الزمالك، أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، ويوسف الجوهرى من المقاولون العرب، وليستويل أمانكونا مهاجم فريق ريال تامالى يونايتد الغاني، التونسي فخر الدين بن يوسف.

وكان المصري قد وصل صباح السبت قبل الماضي إلى المغرب لبدء المرحلة الثانية من الإعداد، حيث خاض الفريق تدريبات بدنية في اليوم الأول بصالة الجيم في مقر الإقامة.

ويتدرب المصري على فترتين، صباحية ومسائية، وذلك لمنح الوقت الكافي لفترة الإعداد البدني وكذلك التدريب بالكرة لمنح التعليمات الفنية.

وتضم بعثة المصري 35 فردًا، بينهم 23 لاعباً، بالإضافة إلى 12 من أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات، ومن المقرر أن يخوض الفريق البورسعيدي 3 مباريات ودية، وذلك أيام 3، 4 و8 سبتمبر المقبل.