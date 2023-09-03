شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عفيفى يتوج بفضية جهاز المتوازى فى بطولة رومانيا الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق محمد منتصر عفيفي، لاعب منتخب مصر للجمباز الفني، الميدالية الفضية والمركز الثاني فى نهائي منافسات جهاز المتوازي ببطولة رومانيا الدولية والمقامة حاليا بالعاصمة الرومانية "بوخارست" خلال الفترة من 1 وحتى 3 وذلك استعدادا لبطولة العالم .

ويشارك المنتخب المصري لرجال الجمباز الفني في بطولة رومانيا الدولية، فى إطار الاستعداد لبطولة العالم.

ويمثل المنتخب في هذه البطولة كل من: "علي زهران - أحمد المراغي - عمر العربي - أحمد عبد الرحمن - محمد منتصر عفيفي - زياد خاطر".

ويقود المنتخب فنيًا جمال مطر المدير الفني، وعرفات أحمد المدرب العام والخبير يڤجيني كوزين، ويترأس البعثة الدكتور محمد علي، كما يشارك شريف جودت كحكم مرافق.

وحرص سفير مصر فى رومانيا مؤيد الضلعي، ومسؤولو السفارة: المصرية المستشارة مروه شعير نائب السفير، وعقيد طيار أركان حرب محمود وهبي الملحق العسكري، والقنصل نادر شبل، على مساندة وتشجيع منتخب مصر للجمباز الفني رجال أثناء مشاركتهم اليوم فى نهائيات البطولة.

ومن جانبه، هنأ الدكتور إيهاب أمين، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، اللاعب محمد عفيفي، على حصوله علي الميدالية الفضية فى ظل منافسة شرسة مع أبطال العالم فى بطولة رومانيا الدولية.

وأكد أمين أن المنتخب المصري يتطور بشكل سريع ومميز خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن منتخب الجمباز الفني رجال يسير بخطى ثابتة لاعتلاء منصات التتويج، بعد المجهود الكبير المبذول من اللاعبين والجهاز الفني وتوفير الدعم اللازم من اتحاد الجمباز من إقامة معسكرات داخلية وخارجية على أعلى مستوى.