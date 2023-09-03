شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطائرة يهزم بوروندى 3 / 0 فى افتتاح البطولة الأفريقية للطائرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فار منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة على نظيره بوروندى بنتيجة 3-0 فى لقاء افتتاح البطولة الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 و حتى 14 سبتمبر الجارى ، باستاد القاهرة .

وجاءت نتائج الأشواط كالتالى :(25/11),(25/8),(25/10).

ويقع منتخب مصر فى المجموعة الأولى بجانب كلا من بوروندي و الجزائر .

فيما ضمت المجموعة الثانية ، تونس و مالى و تنزانيا و تشاد ، و بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات الكاميرون وكينيا غانا وليبيا ، وضمت المجموعة الرابعة ، المغرب ورواندا والسنغال وجامبيا .

وضمت القائمة النهائية للمنتخب كلا من: حسام يوسف وأشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد.

شهدت آخر استعدادات منتخب مصر للكرة الطائرة الأول للرجال الفوز على نظيره المغربى 3/1 وديا، فى إطار آخر ودياته بعد تلقى خسارة من ليبيا 3/0 ، قبل الاتفاق على خوض شوط إضافي نجح الفراعنة فى الفوز به بنتيجة 25/14.

وخاض منتخب رجال الكرة الطائرة معسكرا خارجيا قويا فى تركيا ومقدونيا وسلوفينيا، شهد وديات أوروبية قوية أيضا فى إطار الاستعدادا للمنافسة.