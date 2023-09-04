شكرا لقرائتكم خبر عن جونيور أجايى يتصالح مع مسئولى سموحة.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصالح النيجيري جونيور أجايي، لاعب الأهلي وسموحة السابق، مع مسئولي النادي السكندري، اليوم الأحد، بعدما شهدت حالة من التوتر بين الطرفين خلال الفترة الماضية، وقام كل طرف بتقديم شكوى ضد الطرف الآخر.

وكانت العلاقة بين النيجيري جونيور أجايى وفريق سموحة قد وصلت إلى طريق مسدود، بعدما تصاعدت الأمور إلى حد الاعتداء بسبب مستحقات اللاعب.

وقد تعاقد نادى سموحة مع جونيور أجايى في صيف الموسم الماضى قادما من الدورى الليبي في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم يحصل خلالها على أكثر من 900 ألف دولار.

وتعرض أجايى للإصابة قوية بكسر في القدم خلال إحدى المباريات الودية لفريق سموحة استعدادا للموسم الماضى، مما أدى إلى حاجته إلى عملية جراحية ووضع قدمه في الجبس لأكثر من شهرين، وفى المراحل الأخيرة للتعافى أجرى أشعة على قدمه لتثبت حاجته لتدخل جراحى آخر ليواصل الابتعاد حتى الآن عن الملاعب بسبب هذه الإصابة.

وتكفل مسئولو سموحة بكل تكاليف العلاج والعملية، مع دفع كل مستحقات اللاعب في موعدها، وحاول مسئولو سموحة فسخ التعاقد بالتراضى مع اللاعب إلا أن أجايى رفض وتمسك بكامل عقده ليتم غلق المفاوضات.

وقدم جونيور أجايى شكوى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ضد نادى سموحة يطلب فسخ تعاقده لعدم حصوله على مستحقاته، والتشهير به بعدما نشر رئيس سموحة عقد جونيور أجايى عبر حسابه على فيس بوك، بجانب رفض سفره إلى الخارج لإجراء العملية.