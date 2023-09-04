شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستكمل معسكر النمسا بدون 7 لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستكمل فريق الأهلي معسكره الخارجي المقام حاليا في دولة النمسا منقوصا من لاعبيه الدوليين، والذين سينضمون لمنتخبات بلادهم خلال التوقف الدولي في شهر سبتمبر الجاري.

وينضم الرباعي محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومروان عطية إلى معسكر المنتخب الوطني الذي يستعد لخوض مباراتي إثيوبيا وتونس خلال الأجندة الدولية لشهر سبتمبر الجاري.

فيما ينضم ثلاثي الأهلي الأجانب، علي معلول وأليو ديانج وبيرسي تاو إلى منتخبات تونس ومالي وجنوب أفريقيا على الترتيب، لخوض الارتباطات الخاصة بهم في أجندة سبتمبر الدولية.

ويعود السباعي الدولي للأهلي قبل خوض مباراة السوبر الأفريقي ضد اتحاد العاصمة الجزائري والمقرر إقامتها بمدينة الطائف السعودية يوم 15 سبتمبر الجاري.