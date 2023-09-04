شكرا لقرائتكم خبر عن الشحات مبروك وبيج رامى وكرم جابر.. أبطال جعلوا الألعاب الشهيدة شهيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُعد كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى في العدد الأكبر من الدول، ومنها مصر، حيث يمثل جمهور كرة القدم عددا كبيرا من الجماهير، ولكن خلال السنوات الأخيرة نجح أكثر من لاعب مصري من الألعاب الفردية، في تحويل الألعاب "الشهيدة" إلى "شهيرة"، بسبب الإنجازات والألقاب التي يتم تحقيقها في البطولات، ورفع علم مصر في المحافل الدولية.

ومن هؤلاء اللاعبين كرم جابر وسمر حمزة أبطال المصارعة، والشحات مبروك وبيج رامى في كمال الأجسام، نور الشربينى في الاسكواش، وهنا جودة في تنس الطاولة، بالإضافة إلى فريال أشرف بطلة الكاراتيه.

كرم جابر

كرم جابر أسطورة المصارعة، والحاصل على ميداليتين أولمبيتين، كرم جابر من مواليد 1 سبتمبر عام 1979 بمحافظة الإسكندرية، وقد بدأ المصارع كرم جابر مشواره الرياضي كلاعب جمباز، كما شجعته عائلته بسبب حبه للرياضة وكانت تدعمه دائماً حتى وصل للعالمية.

وقد حقق كرم جابر لموطنه مصر ميدالية ذهبية أولمبية بعدما انقطت مصر من الميداليات الذهبية منذ عام 1948م أي ما يقارب 56 عاماً والتي حصل فيها الرباع إبراهيم شمس على ميدالية ذهبية في رفع الأثقال للأوزان الخفيفة.

كما تلقى جابر عدة عروض للتجنيس لكنه رفض حبا فى مصر، وتمسكه برفع علمها فى المحافل الدولية.

مع نهاية مسيرة كرم جابر مع المصارعة الرومانية بعد عدم مشاركته في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، اتجه إلى عالم الفن وظهر في 4 أعمال.

فريال أشرف

نالت فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه شهرة واسعة، بعد كمشاركتها في أولمبياد طوكيو 2020، والتي حصدت خلالها ميدالية ذهبية كأول لاعبة فى تاريخ الكاراتيه تتوج بميدالية ذهبية أولمبية.

ولم تنل فريال الشهرة من الفوز بالميدالية فحسب، بل بعد أن تم إطلاق اسمها على محور بالتجمع الخامس، ووضع صورتها عليه، تقديرا للجهد الذى قامت به في البطولة الأولمبية.

بيج رامى

يعد بيج رامى أسطورة كمال الأجسام رغم خسارته لقب مستر أولمبيا، هذا العام، إلا أنه رمز وأيقونة للعبة، حيث إنه اول لاعب يتوج بلقب مستر أولمبيا عامين على التوالى.

رغم خسارة بيج رامى لقب مستر أولمبيا هذا العام، بعدما خطف الإيراني هادى شوبان اللقب منه، إلا أنه سيظل أسطورة اللعبة

بيج رامى له مسيرة كبيرة من الإنجازات التي شهدت التتويج بأكثر من بطولة عالمية، وأبرزها مستر أولمبيا خلال النسختين السابقتين.

واحتل بيح رامى المركز الخامس في الترتيب العام للأبطال، بعد كل من هادى شوبان، وديريك لانسفورد، ونيكولاس واكر، وبراندون كورى على الترتيب.

كما توج بيج رامى خلال مسيرته بالعديد من الألقاب، أبرزها بطولة نيويورك 2013، وفى نفس العام تم تصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين بعدما حصل على المركز الثامن ببطولة مستر أولمبيا، كما حقق بيج رامى المركز الخامس في بطولة مستر أولمبيا عام 2015 وكذلك بطولة ارنولد كلاسيك، وتوج بطولة مستر اولمبيا للهواة عام 2012.

هنا جودة

تٌعد هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة، معجزة فى مجالها، وأنها رغم سنها الصغير خلال السنوات الماضية، وحتى الساعات القليلة الماضية، تسطر اسمها بحروف من ذهب فى صفحات تاريخ اللعبة، لما حققته من بطولات وألقاب يصعب على غيرها تحقيقه ممن يكبرونها سنا.

هنا جودة حققت الميدالية الذهبية فى منافسات الزوجى المختلط رفقة اللاعب الكازاخستانى فى بطولة العالم بتونس، كما أصبحت أيقونة فى تنس الطاولة بعد أن صعدت لنهائي بطولة أفريقيا للسيدات والتى أقيمت بالكاميرون بعد الفوز على دينا مشرف بنصف النهائي لتكون أصغر لاعبة فى تاريخ الطاولة التى تصعد لنهائي أفريقيا.

كما تمكنت خلال البطولة أن تفوز على اللاعبة اوفيونج أديم التى تبلغ من العمر 34 عاما، والمصنفة رقم 119 عالميا، بنتيجة 3/1 فى الأشواط و1/0 فى عدد المواجهات لمصر لتخاف الأنظار إليها لمتابعى البطولة الأفريقية .

هنا جودة تصدرت التصنيف العالمى لتنس الطاولة اكثر من مرة، فى المراحل السنية تحت 15 و17 و19 عاما، كما استعادت الإنجاز وتصدرت تصنيف تحت 19 عاما للمرة الثانية.

وشاركت هنا جودة في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت بطوكيو كأصغر لاعبة تشارك في الاولمبياد، بعد أن حصلت على بطاقة التأهل.

سمر حمزة

نجحت سمر حمزة، لاعبة منتخب المصارعة، في صدارة التصنيف العالمى أكثر من مرة في الفترة الأخيرة، لتصبح أيقونة للمصارعة النسائية في مصر وأفريقيا.

سمر حمزة من مواليد 1995 تبلغ من العمر 27 عاما، فهى من محافظة الإسكندرية، بدأت تمارس الرياضة فى سن متأخرة، حيث بدأت الرياضة مع لعبة الكاراتيه.

كما توجت بلقب البطولة الأفريقية 4 مرات من قبل وببرونزية بطولة العالم 2021 وبرونزية البحر المتوسط 2022، كما شاركت فى دورتى الألعاب الأولمبية ريو دى جانيرو 2016 وطوكيو 2020 ثم اعتزلت بعد أولمبياد طوكيو وتراجعت عن القرار سريعا لتعود مجددا لصدارة التصنيف كما وصفها الاتحاد الدولى للمصارعة بـ "صانعة التاريخ".