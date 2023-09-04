اتحاد الكرة: قرعة الدورى 11 سبتمبر.. والمنتخب ينسق مع الأهلى بشأن ضم اللاعبين

القاهرة - سامية سيد -

كشف وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، عن موعد بداية الموسم الجديد في بطولة الدوري، مشيرًا إلى أن هناك مفاجآت خاصة بشأن أعداد الجماهير.

وقال العطار، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" على قناة "أون تايم سبورت": "قرعة الموسم الجديد ستكون يوم 11 سبتمبر، والدوري سينطلق يوم 18 أو 20 من الشهر الجاري، وهناك مفاجآت في عدد الجماهير، حيث نتواصل مع الجهات المختصة لزيادة عدد الجماهير".

وعن أزمة لاعبي الأهلي والمنتخب، علق العطار: "الجهاز الفني للمنتخب يتواصل بشكل مستمر مع نظيره في الأهلي، الطرفان يمثلان مصر، وأعتقد أنه سيكون هناك تجاوب بين الجهازين، وإن شاء الله تكون هناك حلول وسط، ولن يكون هناك أي خلاف".

وأضاف: "مباراة إثيوبيا مهمة للمنتخب ستفرق معنا في التصنيف وستساعدنا نكون على رأس مجموعة في أمم أفريقيا، وأتمنى التوفيق للأهلي ومنتخب مصر"، مضيفا: "حصلنا على موافقة الأمن لحضور 30 ألف مشجع لمباريات المنتخب أمام إثيوبيا وتونس".

وتابع: "هناك مباراتان وديتان للمنتخب الأولمبي أمام روسيا يومي 7 و11 سبتمبر في استاد السويس، الأولى بتشكيل منتخب روسيا للمحليين، والآخر أمام منتخب روسيا الأولمبي، ونتمنى حضور الجماهير، استعدادًا للأولمبياد".