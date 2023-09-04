شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: لن أترشح لرئاسة الزمالك فى الانتخابات القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ونجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه ما زال بحاجة للمزيد من الخبرات الإدارية التي تؤهله لمنصب بحجم رئيس الزمالك، موضحا أنه لا يفكر في الترشح للانتخابات المقبلة.

وقال حازم إمام، في ندوة بـ"الخليج 365": "منصب رئيس الزمالك كبير عليّ، أنا لا أتجمل وأرى أنه ما زال ينقصنى الكثير لتحمل هذه المهمة الصعبة والشاقة، ولا أفكر في الترشح على العضوية في المجلس المقبل أو خوض الانتخابات من أساسها".

وأضاف عضو اتحاد الكرة: "هناك بعض الخبرات التي أحتاجها، أحاول دوما أن أتطور وأكتسب المزيد من القدرات، المهمة صعبة، وسأكون داعما لم ينتمِ للزمالك ولديه القدرة على مساعدة النادي وانتشاله من أزماته".

وتابع: "أتمنى وجود شخص أو اثنين على الأقل من العارفين بكرة القدم ونجومها السابقين في المجلس المقبل للزمالك، هذا يساعد كثيرا فريق الكرة، ونجد ذلك في مجلس الأهلي الحالي متمثلا في الخطيب وحسام غالي".