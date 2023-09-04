شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسين: الاتحاد السكندرى بوابتى للعودة إلى منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال أحمد ياسين، لاعب الاتحاد السكندري، إنه سعيد بما قدمه مع البنك الأهلي، خلال الفترة الماضية، إلا أن خطوة انتقاله إلى زعيم الثغر، تعد فارقة في مسيرته.

وأضاف ياسين، في تصريحات تليفزيونية، إن التفاوض بينه وبين الاتحاد السكندري استغرق وقتا، لكن دون أي عقبات واجهته مع محمد مصيلحي رئيس النادي.

وأشار إلى أنه خاض أول مران له مع الاتحاد السكندري، الذي يتطلع إلى العودة من خلاله إلى صفوف منتخب مصر مرة أخرى، وهو بقميص زعيم الثغر، مؤكدًا أن مشاركاته قلت في وجود بابا فاسيليو مدرب البنك الأهلي.

وأوضح أنه اجتمع مع بابا فاسيليو أكثر من مرة، وكشف له عن أسباب عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي في صفوف الفريق، مؤكدا أنه يحترم وجهة نظره، وأن الاتحاد السكندري سيكون بوابته في العودة إلى منتخب مصر.

واختتم تصريحاته، بأنه يُمنّي النفس في الظهور بأفضل صورة مع زعيم الثغر خلال الموسم الجديد، مؤكدًا تواصل الجهاز المعاون لمنتخب مصر معه في الدور الأول بالدوري الموسم الماضي، لكنه لم ينضم لقلة مشاركاته مع البنك.