شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: بند عدم تفعيل الشرط الجزائى وراء بقاء فيتوريا مع المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فجّر حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، مفاجأة من العيار الثقيل، كاشفا عن وجود شرط جزائي بين المنتخب وفيتوريا يتضمن بندا يمنع أي طرف من الطرفين من استغلال الشرط الجزائي لفسخ التعاقد قبل بطولة أمم أفريقيا.

وقال إمام، في ندوة بـ"الخليج 365": "الحمد لله الذى ألهمنى بوضع هذا البند الذي منع فيتوريا من الرحيل، لم أدرك قيمته إلا عندما تلقى فيتوريا إغراءات كبيرة للرحيل للدوري السعودي بمبلغ خرافي".

وأضاف عضو اتحاد الكرة: "فيتوريا مدرب محترف سبق له خوض تجارب كبيرة، وهو يحترم تعاقده، ولديه إخلاص كبير فى عمله، حيث يتواجد يوميا في مقر اتحاد الكرة للعمل الفني على قائمة المنتخب ويتابع جميع اللاعبين".

وتابع: "لن ننكر أن المدرب البرتغالي تلقى وما زال يتلقى عروضا مغرية، وإذا فاز ببطولة الأمم الأفريقية المقبلة ستتزايد هذه العروض بكل تأكيد، نتمنى استمرار المدرب مع المنتخب لنهاية عقده وتعلمنا منه الإدارة المحترفة".