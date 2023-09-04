شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات دورة الصداقة لكرة السلة للناشئين والناشئات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت منطقة الجيزة لكرة السلة، برئاسة اللواء يحيى زكريا، موعد مباريات فرق 16 و 14 سنة ناشئين وناشئات بدورة الصداقة التى تنظمها المنطقة، وتقام مبارياتها على ملاعب الأندية.

من جانبه قال أيمن على، نائب رئيس المنطقة، إن دورة الصداقة تشهد مشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات للمراحل السنية تحت 18 و 16 و 14 سنة، حيث أقيمت مباريات 18 سنة أيام 1و 2 سبتمبر، بينما تقام مباريات 16 سنة يومى 8 و 9 سبتمبر، وفيما يخص مرحلة تحت 14 سنة فتقام يومى 10 و 11 من نفس الشهر.

وكانت منطقة الجيزة قد حددت رسوم الاشتراك في الدورة والتي تبلغ 1500 جنيه للفريق الواحد، مع حق كل نادٍ الاشتراك بأكثر من فريق فى نفس المرحلة.