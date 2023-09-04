شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يدخل معسكرا بالعين السخنة اليوم استعدادا لوديتى روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب مصر الأولمبى، بقيادة روجيريو ميكالى، معسكراً مغلقاً اليوم، الاثنين بالعين السخنة استعداداً لخوض وديتى روسيا يومى 7 و11 سبتمبر الجارى بالسويس، ضمن خطة الإعداد لأولمبياد باريس.

ووافق اتحاد الكرة على خوض المنتخب الأولمبي مباراتين وديتين مع روسيا يومي 7 و 11 سبتمبر المقبل باستاد السويس ضمن معسكر المنتخب استعدادا للمشاركة فى أولمبياد باريس 2024.