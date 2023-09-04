شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يدخل معسكرا بالعين السخنة اليوم استعدادا لوديتى روسيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب مصر الأولمبى، بقيادة روجيريو ميكالى، معسكراً مغلقاً اليوم، الاثنين بالعين السخنة استعداداً لخوض وديتى روسيا يومى 7 و11 سبتمبر الجارى بالسويس، ضمن خطة الإعداد لأولمبياد باريس.
ووافق اتحاد الكرة على خوض المنتخب الأولمبي مباراتين وديتين مع روسيا يومي 7 و 11 سبتمبر المقبل باستاد السويس ضمن معسكر المنتخب استعدادا للمشاركة فى أولمبياد باريس 2024.
وتضم قائمة المنتخب الأولمبى كلا من ، في حراسة المرمى: حمزة علاء، على محمد سيحا، محمد أحمد السيد، باشا محمد باشا، خط الدفاع: حاتم سكر، محمد طارق، أحمد السيد عبدالنبي، أحمد عيد، محمد سمير، خالد محمد عوض، محمد حمدي، محمد مغربي، عمر فايد،خط الوسط: محمود صابر، أحمد نبيل كوكا، رأفت خليل، محمود جهاد، على زعزع، مصطفى سعد ميسي، أحمد فوزي، عربي بدر، محمد شحاته، أحمد نادر حواش، أحمد عاطف قطة، خط الهجوم: عبدالرحمن أجويرو، بلال مظهر.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز