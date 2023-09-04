شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يترقب موعد قرعة الدورى لحسم مصير ودية الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو طلائع الجيش تحديد الموعد النهائى لقرعة الدوري الجديد من أجل حسم ودية نادى الزمالك، ويرغب الجهاز الفنى للطلائع بقيادة عبد الحميد بسيونى معرفة موعد انطلاق الدوري وتحديد موعد أول مباراة للفريق.

وخاطب مسئولو نادى الزمالك نظراءهم فى نادى طلائع الجيش لخوض مباراة ودية تجمع الفريقين استعداداً للموسم الجديد، وكان الطلائع قد اتفق مع مسئولى الأهلى على خوض مباراة ودية تجمع الفريقين فى 11 سبتمبر المقبل على ستاد جهاز الرياضة.

وتعاقد طلائع الجيش مع 9 صفقات في الميركاتو الصيفى حتى الآن، بعدما ضم أحمد الشيخ وحميد ماو من غزل المحلة بشكل رسمي وتعاقد مع الغينى موسى دياورا من البنك الأهلى لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع الثنائى مصطفى الخواجة صانع ألعاب سموحة، وعمر طارق السعيد لاعب وسط الترسانة بجانب استعارة يسري وحيد لاعب الترسانة، بنية البيع، لتدعيم صفوف فريق الكرة بالنادى استعدادا للموسم الجديد، كما نجح الطلائع فى تحويل إعارة أحمد متعب وكريم حلاوة وكريم طارق لشراء نهائى ليستمر اللاعبون فى صفوف الفريق.

وشهدت القائمة الاولى لطلائع الجيش وجود 15 لاعباً هم :"أحمد سمير وأحمد عبد الرحمن زولا واسلام محارب ومحمد شعبان وعمر رضوان ومحمد سمير سعد ومحمد شحاته وعماد السيد وعلى الزاهدى ومحمد هانى ومحمد فتح الله ويحيى حامد أحمد ومحمد دياب وجلال الشرقاوى والسيد أبو أمنة".

كما قام طلائع الجيش بتسجيل 5 لاعبين تحت السن هم :"خالد عوض وفارس حاتم ومؤمن محمود ومحمد غزال وبول جوليوس".

واختتم طلائع الجيش الموسم الماضي في المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة.