شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربينى تستعيد عرش التصنيف العالمى للاسكواش.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود البطلة المصرية نور الشربيني لاعبة سبورتنج إلى قمة التصنيف العالمي للسيدات للاسكواش، اليوم الاثنين، وذلك بعد 14 أسبوعا من سيطرة نوران جوهر على عرش التصنيف العالمي.

وتأتي عودة نور الشربيني إلى القمة بعد تتويجها ببطولة باريس للاسكواش، التى استضافتها العاصمة الفرنسية، كأول بطولة بفئة البلاتينيوم بالموسم الجديد، فى الفترة بين 27 أغسطس حتى 2 سبتمبر، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفازت نور الشربيني على مواطنتها نوران جوهر في المباراة النهائية بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 58 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 7-11, 11-4, 11-8, 11-5.

واستعادت نور الشربيني صدارة التصنيف العالمي بهذا الفوز بعد تغلبها على المصنفة الأولى، وتتويجها بأول بطولة بلاتينيوم في الموسم الجاري.

بينما على الجانب الآخر يواصل علي فرج لاعب وادي دجلة سيطرته على صدارة التصنيف بعد تتويجه ببطولة باريس أيضاً عقب تغلبه في المباراة النهائية على المصنف الثاني عالمياً، البيروفي دييجو إلياس.