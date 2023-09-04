شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يواجه الاتفاق المراكشى فى ثانى وديات معسكر المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي النادي المصري، تحت القيادة الفنية لمدربه علي ماهر، فى التاسعة مساء اليوم الاثنين، نظيره الاتفاق المراكشي، فى ثاني وديات الفريق البورسعيدي بمعسكر الفريق المقام حالياً بمدينة مراكش المغربية استعداداً للموسم الجديد.

وكان النادي المصري قد تعادل فى أولى مواجهاته الودية بمعسكر المغرب بنتيجة 4/4، وذلك أمام نظيره الكوكب المراكشي، وشهد اللقاء تألقاً كبيراً لمروان حمدي مهاجم المصري الذي سجل "هاتريك".

وكان المصري قد وصل صباح السبت الماضي إلى المغرب لبدء المرحلة الثانية من الإعداد، حيث خاض الفريق تدريبات بدنية في اليوم الأول بصالة الجيم في مقر الإقامة.

وتضم بعثة المصري 35 فردًا، بينهم 23 لاعباً، بالإضافة إلى 12 من أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات، ومن المقرر أن يخوض الفريق البورسعيدي 4 مباريات ودية، وذلك أيام 29 أغسطس الجاري، و3، 4، 8 سبتمبر المقبل.

ونجح النادى المصرى فى ضم 9 صفقات صيفية سابقة وهم: ميدو جابر من سيراميكا، وسمير فكرى من الداخلية، ومحمد الشامى من الإسماعيلى، باهر المحمدى من الإسماعيلى، وثنائى الزمالك، أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، ويوسف الجوهرى من المقاولون العرب، وليستويل أمانكونا مهاجم فريق ريال تامالى يونايتد الغاني، التونسي فخر الدين بن يوسف.