شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يطلب من معاونيه بالزمالك تجهيز تقرير شامل عن بطل جيبوتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، من جهازه المعاون، تقريراً شاملاً ومفصلاً عن فريق أرتا سولار الجيبوتى، لدراسة نقاط القوة والضعف فى الفريق، رغبة منه فى تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل جيبوتى تساعد الأبيض فى دخول مباراة الإياب فى القاهرة بأريحية، دون ضغوط ومن ثم التأهل للدور المقبل من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتتوجه بعثة نادى الزمالك إلى تنزانيا فى الثالث عشر من شهر سبتمبر الجاري استعدادا لمواجهة فريق أرتا سولار الجيبوتى، فى ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها السادس عشر من ذات الشهر.

وتقام مباراة الذهاب بين الزمالك وبطل جيبوتي في تنزانيا يوم 16 سبتمبر الجاري، على أن يسافر الفريق الأبيض إلى تنزانيا يوم 13 سبتمبر استعدادا لخوض اللقاء، على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة أحد أيام 29 أو 30 سبتمبر أو 1 أكتوبر.

فى سياق مختلف، شدد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق على لاعبيه بضرورة أن يتكاتف الجميع لاعبين وجهاز فني، بالإضافة إلى باقي الأفراد داخل المنظومة، من أجل تقديم الأفضل الفترة المقبلة، والوصول إلى الأهداف المطلوبة وتحقيق الانتصارات والمنافسة على البطولات.