شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر
ويلتقي منتخب مصر نظيره الإثيوبي يوم 8 سبتمبر الجارى باستاد الدفاع الجوي فى الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، قبل أن يواجه تونس ودياً يوم 12 سبتمبر بنفس الملعب.
وحسم منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا التأهل إلى أمم أفريقيا بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، ثم غينيا في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ثم مالاوي وإثيوبيا في المركز الثالث والرابع برصيد 4 نقاط.موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا
تقام مباراة منتخب مصر وإثيوبيا فى السابعة مساء الجمعة 8 سبتمبر باستاد الدفاع الجوي.القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر مع إثيوبيا
وتذاع مباراة منتخب مصر أمام إثيوبيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، الناقل الحصري لكل البطولات التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.طاقم تحكيم جابونى لإدارة مباراة مصر وإثيوبيا
وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مباراة منتخب مصر وإثيوبيا إلى الحكم الجابوني باتريك مبيامي، ويعاونه كل من بوريس مارلايس ديتسوجا من الجابون و ستيفن موتاسي مويو من الكونغو و ميسي جييسي نكونكو حكم رابع من الكونغو.
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