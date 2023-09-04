شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مجلس إدارة اتحاد الكرة من الجهات الأمنية حضور 30 ألف مشجع فى مباراتي منتخب مصر أمام إثيوبيا وتونس، يومى 8 و 12 سبتمبر الجارى.

ويلتقي منتخب مصر نظيره الإثيوبي يوم 8 سبتمبر الجارى باستاد الدفاع الجوي فى الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، قبل أن يواجه تونس ودياً يوم 12 سبتمبر بنفس الملعب.