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الأهلى يستعيد جهود ياسر إبراهيم فى مباراة اتحاد العاصمة بالسوبر الأفريقى

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القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الأهلى جهود لاعبه ياسر إبراهيم مدافع الفريق بعد تعافيه من الإصابة التي عانى منها طوال الفترة الماضية، ليصبح جاهزاً للظهور مع المارد الأحمر في مباراة اتحاد العاصمة الجزائري، والتي ستُقام بمدينة الطائف على لقب كأس السوبر الأفريقى في 15 سبتمبر الجاري.

وعانى ياسر إبراهيم من إصابة حرمته من المشاركة في تدريبات الفريق قبل السفر لمعسكر النمسا الخارجي، وأجرى اللاعب جراحة فى القدم "خُراج" قبل أن يشارك في التدريبات بمعسكر النمسا.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الأفريقي على مر التاريخ، حيث حقق اللقب في 8 مناسبات سابقة، بينما خسر المارد الأحمر اللقب مرتين فقط، الأولى أمام الزمالك في جنوب أفريقيا عام 1994، والأخرى أمام وفاق سطيف عام 2015.

 

ويأتي الزمالك ثانيا بعدما حقق اللقب فى 4 مناسبات، وحلّ وصيفًا مرة واحدة عام 2001، بينما يأتي مازيمبي الكونغولي ثالثا بـ3 ألقاب، ثم النجم الساحلي التونسي بلقبين هو والرجاء المغربي وإنيمبا النيجيري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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