شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الحضرى يظهر بقميص الأهلى لأول مرة.. ومنتخب مصر يهزم السعودية 13/0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 4 سبتمبر 1996، شارك عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق لأول مرة مع النادى الأهلى، وكان ذلك فى افتتاح البطولة العربية الثانية عشرة للأندية أبطال الدورى، والتى أقيمت بالقاهرة بمشاركة سبع فرق، وانتهت مباراة الأهلى مع اتحاد بليدة الجزائرى بفوز المارد الأحمر بخمسة أهداف مقابل هدف، سجل أهداف الأهلى مشير حنفى، وحسام حسن، ووليد صلاح الدين فى الشوط الأول، وأضاف أحمد عبد المنعم كشرى، وسيد غريب فى الشوط الثانى، مقابل هدف وحيد سجله زيدانى رضا فى نهاية الشوط الأول.

جاء تشكيل الأهلى بقيادة الألمانى راينر هولمان مكونًا من: عصام الحضري، إبراهيم حسن، سمير كمونة، محمود أبوالدهب، مشير حنفي، محمد يوسف، هادى خشبة (أسامة عرابي)، رضا عبدالعال، هشام حنفي، وليد صلاح الدين "أحمد عبدالمنعم كشري"، حسام حسن "سيد غريب".

حقق "الحضري" العديد من الألقاب والأرقام المميزة خلال مشواره مع الأهلي، حيث خاض مع المارد الأحمر 309 مباريات (195 بالدورى الممتاز - 18 بكأس مصر - 4 بالسوبر المصرى - 81 مباراة ببطولات أفريقيا - 3 مباريات بكأس العالم - 8 مباريات بالبطولات العربية)، ورغم كونه حارس مرمى لكنه سجل هدفًا فى مرمى كايزر تشيفيز بطل جنوب أفريقيا فى لقاء السوبر الأفريقى عام 2002.

كما توج عصام الحضرى بالعديد من البطولات مع الأهلى (7 ألقاب الدورى الممتاز - 4 كأس مصر - 4 كأس السوبر المصرى - 3 دورى أبطال أفريقيا - 3 كأس السوبر الأفريقى - 2 السوبر العربى - 1 البطولة العربية للأندية).

قصة رحيل الحضرى عن الاهلى يعلمها القاصى والدانى، واعترف السد العالى بندمه على هذا القرار فى أكثر من مناسبة، ففى فبراير 2008 وفى أوج تألقه وعطائه حزم عصام الحضرى حقائبه وقرر الرحيل عن القلعة الحمراء بعد فاصل من المشاحنات مع البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للأهلى، والذى كان بطلا لواقعة تجريد الحضرى من شارة الكابتن، لتكون بادرة انقلاب السد العالى على هتاف "ارقص يا حضرى".

الحضرى لم ينس يوماً عشق الفانلة الحمراء مهما صال وجال فى الأندية المصرية، ومهما حقق من إنجازات يبقى الأهلى هو عشقه الأول والأخير، والذى أصبح ممنوعا بفعل تصرفاته الخارجة عن تقاليد وأعراف القلعة الحمراء، وتخليه عن ناديه فى وقت اعتبرته الجماهير "خيانة كروية" لا تنسى.

فى مثل هذا اليوم 4 سبتمبر 1961 حقق منتخب مصر أكبر فوز له فى المواجهات المباشرة مع السعودية بأول مواجهة رسمية تجمع المنتخبين، بعد فوزه بنتيجة 13/صفر، ضمن فعاليات دورة الألعاب العربية الثانية بالمغرب، سجل أهداف المنتخب المصرى كل من بدوى عبد الفتاح 5 أهداف، وزميله حسن الشاذلى هاتريك، وشحتة لاعب الإسماعيلى هاتريك، وكرم عبدالمنعم لاعب السكة، ورفعت الفناجيلى ولكل منهما هدف.

جاء تشكيل منتخب مصر مكونًا من: عادل هيكل "الأهلي"، يكن حسين "الزمالك"، رأفت عطية "الزمالك"، محمد بدوى "المصري"، رفعت الفناجيلى "الأهلي"، يوسف محمود، كرم عبدالمنعم "السكة الحديد"، شحتة "الإسماعيلي"، بدوى عبدالفتاح "الترسانة"، طه إسماعيل"الأهلي"، حسن الشاذلى "الترسانة".

وفى مثل هذا اليوم 4 سبتمبر 1965، فاز منتخب مصر على لبنان بثلاثية نظيفة فى دورة الألعاب العربية الثالثة بالقاهرة، سجلها فؤاد مرسى لاعب الاتحاد، وحسن الشاذلي، وحسن جبر فى ثانى مباريات المنتخب فى البطولة، جاء تشكيل منتخب المصرى مكونًا من: فتحى خورشيد "غزل المحلة"، سعيد أبوالنور "الأهلي"، سيد الطباخ "القناة"، أحمد رفعت "الزمالك"، محمود أبورجيلة "الزمالك"، سمير قطب "الزمالك"، عبدالكريم الجوهرى "الزمالك"، مصطفى رياض "الترسانة"، فؤاد مرسى "الاتحاد السكندري"، حسن الشاذلى "الترسانة"، حسن جبر "الأهلي".

وفى مثل هذا اليوم 4 سبتمبر 1966 تلقى المنتخب المصرى هزيمة قاسية أمام منتخب ألمانيا الشرقية بنصف دستة أهداف دون رد فى المباراة الودية.

وفى مثل هذا اليوم 4 سبتمبر 2010 تعادل مفاجئ للفراعنة أبطال أفريقيا ثلاث دورات متتالية بملعبها وسط جماهيرها فى بداية مشوارها فى تصفيات المؤهلة لبطولة الأمم "2012" أمام سيراليون بهدف لكل منهما، سجل هدف مصر محمود فتح الله.

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.