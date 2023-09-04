شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى ثانى أيام بطولة أفريقيا للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم، الاثنين، مواجهات قوية فى ثانى أيام البطولة الأفريقية للرجال الكرة الطائرة للمنتخبات، والتى تستضيفها مصر حتى 13 سبتمبر الجارى.

وتشهد منافسات اليوم مواجهات بين كل من، تونس مع مالى، وغانا مع ليبيا، وجامبيا مع السنغال، وتنزانيا مع تشاد، والكاميرون مع كينيا، ورواندا مع المغرب .

فيما يلتقى منتخب منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة مع نظيره الجزائرى ضمن منافسات المجموعة الأولى الأربعاء فى ثانى لقاءاته، بعدما واجه بوروندى فى لقاء الافتتاح أمس الأحد باستاد القاهرة.

فيما ضمت المجموعة الثانية، تونس ومالى وتنزانيا وتشاد، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات الكاميرون وكينيا وغانا وليبيا، وضمت المجموعة الرابعة، المغرب ورواندا والسنغال وجامبيا.