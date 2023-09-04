شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ معسكره المغلق اليوم بأحد فنادق مصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك معسكراً داخلياً مغلقاً اليوم، الاثنين، بأحد فنادق مصر الجديدة، فى إطار الاستعداد للموسم الجديد، حسبما تم الاتفاق مع الجهاز الفنى للفريق بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو.

وحدد الجهاز الفني للزمالك يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، ومن المقرر أن يواجه الأبيض فريقى السكة الحديد وسيراميكا ودياً.

كما خاطب مسئولو نادى الزمالك نظراءهم فى نادى طلائع الجيش لخوض مباراة ودية تجمع الفريقين استعداداً للموسم الجديد.

فى سياق مختلف، شدد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق على لاعبيه بضرورة أن يتكاتف الجميع لاعبين وجهاز فني بالإضافة إلى باقي الأفراد داخل المنظومة من أجل تقديم الأفضل الفترة المقبلة، والوصول إلى الأهداف المطلوبة وتحقيق الانتصارات والمنافسة على البطولات.